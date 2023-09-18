На Кубани суд рассмотрит дело организатора финансовой пирамиды

В Краснодаре завершено расследование дела жительницы Усть-Лабинска, которую подозревают в краже денег у 133 человек. Об этом сообщает УМВД региона.

По версии следствия, в период с января 2017 по апрель 2018 года женщина похитила более 68 миллионов рублей у потерпевших.

Предполагаемая злоумышленница была региональным руководителем кредитного потребительского кооператива. Женщина заключала договоры займа, якобы мотивируя граждан вложить деньги в крупные финансовые проекты.

Чтобы создать видимость работы компании, подозреваемая выплачивала некоторым вкладчикам проценты.

«Установлено, что филиалы компании осуществляли свою деятельность в Краснодаре, Анапе и Новороссийске», — сообщается в публикации.

За такую деятельность подозреваемая может получить срок до десяти лет лишения свободы. На данный момент она под арестом. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге возбудили 13 дел в отношении основателя пирамиды Life is good, обманувшего 18 тысяч человек.