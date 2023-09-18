Экономист оценил идею понизить пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами

Снижение пенсионного возраста у отдельных категорий граждан может вызвать «социальную турбулентность», считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с RT он отметил, что такой шаг спровоцирует требования со стороны других россиян также пересмотреть возраст выхода на пенсию.

Так эксперт отреагировал на предложение депутат Госдумы Василия Власова, предложившего предоставить возможность более раннего выхода на пенсию ухаживающим за инвалидами.

«Как показывает экономическая история, до хорошего такие вещи не доводят, может возникнуть определенная социальная турбулентность, — отметил экономист. — Таким образом создается прецедент: другие низкодоходные категории, которые ведут активную социальную деятельность, тоже начнут требовать, ссылаясь на данный прецедент, сокращать пенсионный возраст», — объяснил Остапкович.

Он призвал иначе подойти к вопросу решения проблемы. В частности, ввести поощрительные меры для людей, выполняющих большую социальную нагрузку. По мнению экономиста, решение этого вопроса лежит в плоскости деятельности профсоюзов и самих россиян, работающих в сфере ухода за инвалидами.

Напомним, Власов отправил в Минтруд предложение пересмотреть возраст выхода на пенсию гражданам, ухаживающим за инвалидами. Свое предложение он объяснил тем, что няни, сиделки, сотрудники хосписов, детдомов, домов-интернатов сталкиваются со слишком высокой физической и психологической нагрузкой.

Эксперты ранее заявили о неудачном результате реформы пенсионных накоплений. По их мнению, изменения понизили эффективность пенсионных накоплений и доверие к ним со стороны населения.