Женщина съела испорченную рыбу и лишилась рук и ног

Американка лишилась конечностей после того, как поужинала рыбой, зараженной опасными бактериями. Об этом сообщает New York Post.

40-летняя Лаура Барахас была госпитализирована в одну из калифорнийских больниц в крайне тяжелом состоянии. После употребления в пищу тилапии у нее начался сепсис.

«Врачи ввели ее в медикаментозную кому. У нее почернели пальцы на руках и ногах и губы, отказали почки», — рассказала близкая подруга американки.

Медикам пришлось ампутировать пациентке конечности, как установили эксперты, в рыбе, которую женщина ела на ужин содержались опасные бактерии Vibrio Vulnificus, которые также известны как вибрионы, «пожирающие плоть».

Эти микроорганизмы могут привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, при этом, если рыба не подверглась необходимой тепловой обработке вибрионы начнут быстро размножаться в организме, провоцируя развития сепсиса.

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