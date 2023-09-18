Облачную погоду пообещали синоптики в Москве в понедельник

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +20 градусов по Цельсию. Об этом информирует ТАСС.

Днем в столице ожидается 18-20 градусов тепла, а ночью на вторник столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса. Ночью на вторник возможно понижение температуры до +3 градусов.

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