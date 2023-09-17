Греческие военврачи попали в ДТП в Ливии

В генеральном штабе национальной обороны Греции заявили, что автобус с греческими военными медиками, находящимися в Ливии для помощи в связи с наводнением, попал в ДТП, несколько сотрудников получили незначительные травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

В генштабе подчеркнули, что 17 сентября автобус с медицинским персоналом вооруженных сил Греции, которые отправились в Ливию в рамках оказания помощи, столкнулся с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.

«По информации компетентных дипломатических органов Греции, в результате столкновения, произошедшего при невыясненных пока обстоятельствах, сотрудники получили незначительные травмы. Все пострадавшие были перевезены в близлежащие больницы этого района», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.