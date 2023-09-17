В Казахстане задержали пьяного мужчину, пристававшего к первоклассницам

В казахстанском Павлодаре арестовали пристававшего к первоклассницам пьяного мужчину, его признали виновным за мелкое хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале Orda.

«Мужчина вину в совершении правонарушения признал полностью. Его вину также подтвердил рапорт участкового и показания свидетелей. Хулигану назначили взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в публикации.

До этого жительница Павлодара пожаловалась, что в Павлодаре хирург ампутировал ее сыну часть полового органа во время процедуры обрезания.

«Моему сыну произвели ампутирование одной трети головки полового члена. Сам заведующий хирургического отделения признал, что это врачебная ошибка», — рассказала мать пострадавшего ребенка, отметив, что врач повредил сыну мочеиспускательный канал.

Отмечается, что Управлением здравоохранения по данному факту создана комиссия и будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

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