Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минздрав Ливии и ООН назвали разное число жертв наводнения в стране

Минздрав Ливии заявил о 3,2 тыс. жертв наводнения, ООН — в 3,5 раза больше

Министерство здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило о 3 252 погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны, в то время как ООН назвала цифру в 3,5 раза больше — 11,3 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава Ливии Усман Абдель Джалиль заявил, что всем заинтересованным сторонам следует принять официальные данные от погибших, объявленные ведомством.

Со своей стороны представительство ООН в Ливии подтвердило, что, по сведениям организации, «число погибших в результате наводнения в ливийском городе Дерна достигло 11,3 тыс.». В ООН указали, что пропавшими без вести в Дерне считаются 10,1 тыс. человек.

До этого стало известно, что не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях