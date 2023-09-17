Минздрав Ливии и ООН назвали разное число жертв наводнения в стране

Министерство здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило о 3 252 погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны, в то время как ООН назвала цифру в 3,5 раза больше — 11,3 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава Ливии Усман Абдель Джалиль заявил, что всем заинтересованным сторонам следует принять официальные данные от погибших, объявленные ведомством.

Со своей стороны представительство ООН в Ливии подтвердило, что, по сведениям организации, «число погибших в результате наводнения в ливийском городе Дерна достигло 11,3 тыс.». В ООН указали, что пропавшими без вести в Дерне считаются 10,1 тыс. человек.

До этого стало известно, что не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.