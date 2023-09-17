Синоптик Тишковец рассказал, почему назвал надвигающийся антициклон трансформером

Синоптик, специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что сам придумал название «антициклон-трансформер» для надвигающегося на Россию потепления. По его словам, такая аллегория обусловлена тем, что скандинавский антициклон, определяющий погоду сейчас, по мере продвижения будет трансформироваться и приобретать признаки среднеазиатского.

«Это я придумал только сегодня, на ум пришло. Сам по себе этот антициклон, и его родословная из Скандинавии. Классический скандинавский антициклон, который сегодня у нас определяет солнечную, но прохладную погоду. А воздушные массы этого антициклона, заключенные в барическом максимуме, по мере продвижения вглубь нашей страны и выхода на Оренбуржье, на фоне солнечной погоды начинают трансформироваться. Воздушные массы начинают прогреваться, и он уже теряет свои характеристики скандинавского максимума и становится больше похож на антициклон азиатского, среднеазиатского происхождения. Это уже другая температурная история, это аномальные температуры. Понятно, что в средней Азии у нас всегда жарче намного, чем в средней полосе, тем более в Скандинавии. Поэтому я прибегнул к такой аллегории антициклон-трансформер. Звучит, вроде, прикольно. Мне нравится», — сказал он.

17 сентября Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что к выходным на следующей неделе температура в московском регионе может подняться до +22–27°С. Также, по его словам, в субботу 23 сентября в Москве может быть повторен или побит рекорд температурный рекорд, зафиксированный последний раз 99 лет назад, когда в Москве метеорологи зафиксировали температуру +25,4°С.

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