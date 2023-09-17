ВОЗ продолжает расследование появления COVID-19

Всемирная организация здравоохранения оказывает давление на Китай, требуя от его руководства дополнительной информации о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью Financial Times.

Кроме того, ВОЗ могут направить собственную команду для проведения очередного расследования.

Известно, что организация оказывает давление на Пекин для предоставления им «полного доступа» к информации о происхождении вируса почти четыре года назад.

«Мы уже обратились письменно с просьбой предоставить нам информацию..., мы также (готовы) послать команду, если они (власти КНР - ред.) позволят нам это сделать», — добавил гендиректор ВОЗ.

При этом Гебрейесус считает, что со временем станет возможным получить ответ о появлении коронавируса и его природе возникновения. Все еще рассматриваются различные версии появления вируса, в частности упоминается его передача от животных к человеку и возможная лабораторная утечка.

До этого вирусолог Сергей Нетесов предупредил, что новый вариант коронавируса «Пирола» вызовет новую волну.

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