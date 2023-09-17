Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВОЗ продолжает расследование появления COVID-19

В ВОЗ потребовали от руководства КНР дополнительных данных о коронавирусе

close
100%
Aly Song/Reuters

Всемирная организация здравоохранения оказывает давление на Китай, требуя от его руководства дополнительной информации о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью Financial Times.

Кроме того, ВОЗ могут направить собственную команду для проведения очередного расследования.

Известно, что организация оказывает давление на Пекин для предоставления им «полного доступа» к информации о происхождении вируса почти четыре года назад.

«Мы уже обратились письменно с просьбой предоставить нам информацию..., мы также (готовы) послать команду, если они (власти КНР - ред.) позволят нам это сделать», — добавил гендиректор ВОЗ.

При этом Гебрейесус считает, что со временем станет возможным получить ответ о появлении коронавируса и его природе возникновения. Все еще рассматриваются различные версии появления вируса, в частности упоминается его передача от животных к человеку и возможная лабораторная утечка.

До этого вирусолог Сергей Нетесов предупредил, что новый вариант коронавируса «Пирола» вызовет новую волну.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях