Шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт высказал мнение, что Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал Эверт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Журналист отметил, что даже в таком критическом состоянии, в котором находится Украина, киевские власти должны стремиться к обеспечению и защите свободы своих граждан, а не ее ограничению.

До этого американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, назвал угрозой заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе.

Ранее Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе.

Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам, но это не станет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.