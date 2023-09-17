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Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках

Bild: в Германии восемь человек пострадали из-за ЧП на аттракционе

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Sven Hoppe/Global Look Press

В Мюнхене во время фестиваля Октоберфест столкнулись две вагонетки американских горок, пострадали восемь пассажиров. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел на аттракционе «Хелленблиц» в Мюнхене во время празднования Октоберфеста, столкнулись две вагонетки американских горок с пассажирами. Пострадали восемь человек, они получили легкие травмы, причина поломки аттракциона неизвестна.

Отметим, «Хелленблиц» считаются крупнейшими крытыми горками в мире, вагонетки с пассажирами могут развивать скорость до 80 километров в час.

Ранее шестилетний мальчик получил серьезные травмы при падении с американских горок.

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