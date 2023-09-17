Россиянин агрессивно отреагировал на съемку, которую вел полицейский, и попал в колонию

В Катайске Курганской области мужчина, нарушивший правопорядок, отомстил полицейскому за съемку момента задержания и попал под суд. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на материалы дела, рассмотренного в Катайском районном суде.

Стражи порядка поймали хулигана около местного магазина. Мужчина неадекватно себя вел и общался с сотрудникам патрульной службы, используя нецензурную брань. Один правоохранитель надел на дебошира наручники, а его сослуживец стал фиксировать происходящее на камеру телефона.

В это время задержанный заметил съемку и нанес полицейскому-оператору удар головой в область переносицы. Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти объяснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд приговорил гражданина к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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