«Мыли статуи вождям»: Россиянин рассказал об обстановке в детском лагере в КНДР

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время визита Ким Чен Ына пообещал обсудить с ним отправку детей на оздоровительный отдых в Северную Корею. Юрий Фролов, побывавший дважды в международном детском лагере Сондовон в 2015-2016 годах, рассказал «Газете.Ru», что это современный лагерь со своими удобствами, напоминающий советский песнями про вождей и утренней линейкой.

«В целом обычный лагерь, но достаточно современный — там есть и свой небольшой парк аттракционов, и аквапарк, и стадион, и крытые павильоны с играми. Сам лагерь находится на берегу моря, иногда мы ходили купаться и загорать. Постоянно проводились соревнования: по плаванию, ориентированию, лепке песчаных фигур, бегу и др. В общем, действительно советский лагерь с утренней линейкой и песнями про великих вождей. Из минусов я бы отметил еду, полное отсутствие интернета, жесточайшую регламентацию всего и вся, а также пичкание пропагандой. Нормальный вариант, если вы с Дальнего Востока — недалеко и недорого, но и со своими недостатками. Я знаю ребят, которые были в восторге и ездили туда ежегодно», — сказал он.

По словам Фролова, программа отдыха в лагере состояла из четырех экскурсионных дней и десяти дней в самом комплексе. Он отметил, что большую часть времени в Сондовоне было очень скучно — дети мыли статуи вождям, пели песни на корейском на мероприятиях.

«На экскурсиях нас водили в том числе в дом Ким Ир Сена, рассказывали, почему он такой великий и тд. В самом лагере мы мыли статуи вождям с утра (1 раз обязательно, остальные 9 на твое усмотрение). То есть мы просто брали веники и ходили чистить памятник Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Еще мы пели песни, восхваляющие вождей (в том числе Ким Чен Ына) на культурных мероприятиях. Нам выдавали листки с текстами песен на корейском, которые были написаны русским транслитом. Ну и много других более мелких моментов. Нормальные, но 80% времени было очень скучно», — пояснил он.

При этом Фролов назвал свои поездки возможностью увидеть самую закрытую страну мира. По его словам, дети воспринимали поездку в лагерь в КНДР как любой отдых в детском лагере.

«В целом могу сказать, что это была возможность увидеть самую закрытую страну мира, поэтому определенно стоит того. Тут все от ребят зависит. В основном туда маленькие дети ездили, им вообще было все равно на КНДР, они это воспринимали как поездку в Болгарию. Я бы отправил [туда своих детей], так как это безопасно и дешево, в принципе проблем возникнуть не должно», — заключил он.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию — на своем знаменитом бронепоезде.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.