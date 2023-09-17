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Аэропорты Москвы возобновили работу после утренних ограничений

Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

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Shutterstock

Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.

В Росавиации указали, что рано утром 17 сентября в  целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов  были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский.  Уточняется, что одно воздушное судно ушло на запасной аэропорт.
  
Согласно сообщению федерального агентства, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 31 рейс был задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 17 сентября план «Ковер» был объявлен в столичном аэропорту «Внуково». Были задержаны 19 рейсов и три отменены в «Домодедово» и «Шереметьево».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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