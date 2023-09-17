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В Японии десяткам тысяч людей рекомендовали эвакуироваться

Жителям двух префектур на острове Кюсю в Японии рекомендовали эвакуироваться

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Kyodo/Reuters

Жителям двух префектур на острове Кюсю в Японии — общим числом до 37 тыс. человек — рекомендовали эвакуироваться из-за приближающего циклона и проливных дождей, сообщает телеканал NHK.

Речь идет о западных префектурах Сага и Нагасаки — жители отдельных районов этих регионов получили предупреждение о надвигающемся шторме. При этом был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы.

Он предписывает немедленно переместиться в безопасное место, пока возможны передвижения по улице. За один час в Нагасаки выпало 69 миллиметров осадков, а в соседней префектуре Сага — 59 миллиметров. Всего за день в этих регионах может выпасть до 200 миллиметров осадков.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов сравнил мощность урагана в Ливии, который практически разрушил город Дерна, с бомбардировкой Хиросимы.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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