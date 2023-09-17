Горнолыжный курорт во Франции закрывается из-за нехватки снега

Лыжный курорт Ла-Самбуй, расположенный недалеко от Монблана во французских Альпах, закрывается, сообщает CNN.

В публикации говорится, что решение разобрать подъемники было продиктовано тем, что глобальное потепление сократило лыжный сезон всего до нескольких недель, в результате курорт стало невыгодно содержать.

«Раньше у нас был снег практически с первого декабря до 30 марта», — рассказал мэр города Жак Далекс.

По его словам, прошлой зимой сезон продлился четыре недели и даже тогда снега было не очень много.

В публикации отмечается, что Ла-Самбуй не был большим курортом, но пользовался спросом среди семейных пар.

В январе этого года сообщалось, что на горнолыжных курортах Сочи открыли не все трассы из-за нехватки снега. По той же причине не все трассы были запущенны в «Красной Поляне» и на «Роза Хуторе».

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