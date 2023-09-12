Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шести регионам могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

Жителей Дальнего Востока предупредили о возможных авариях на ЛЭП

close
100%
Depositphotos

В результате сильных порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, и обильных осадков, энергоснабжение населенных пунктов и функционирование транспорта могут быть нарушены на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа России на протяжении этой недели. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), информирует РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ВНИИ ГОЧС, существует вероятность сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае и на Курильских островах. Ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов могут стать следствием возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах.

Ученые института подчеркивают, что причиной подобных ситуаций могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и сильные осадки, достигающие 35 миллиметров.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях