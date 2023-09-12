Шести регионам могут грозить аварии на ЛЭП и сбои транспорта

В результате сильных порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, и обильных осадков, энергоснабжение населенных пунктов и функционирование транспорта могут быть нарушены на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа России на протяжении этой недели. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), информирует РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ВНИИ ГОЧС, существует вероятность сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае и на Курильских островах. Ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов могут стать следствием возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах.

Ученые института подчеркивают, что причиной подобных ситуаций могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и сильные осадки, достигающие 35 миллиметров.

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