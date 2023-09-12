Опубликованы кадры «многодетной» семьи редчайшего барса в Саяно-Шушенском заповеднике

Новые сведения о жизни снежных барсов были получены в ходе экспедиции, проведенной в Саяно-Шушенском заповеднике. Ученые смогли сделать уникальные кадры «многодетной» семьи ирбисов, в которой выросли сразу три котенка. Об этом сообщается на сайте особо охраняемой территории.

В работе приняли участие сотрудники заповедной территории и представители Хакасского республиканского отделения Русского географического общества. Экспедиция была организована в рамках грантового проекта, поддержанного Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» и благотворительным фондом «Возрождение природы».

Проект носит название «Экспедиция «Пограничье снежного барса». Его участники занимаются изучением этих редких больших кошек, обеспечением безопасности их местообитаний, а также снимают видео и распространяют информацию об этом охраняемом хищнике.

В 2022 году самка снежного барса, доставленная из Таджикистана в Саяно-Шушенский заповедник в рамках программы по восстановлению численности вида, родила трех котят. Это были два самца и одна самка. Они благополучно выросли в заповеднике.

«Семья ирбисов начала активно исследовать более широкую территорию. Котята активно играют и бегают, исследуя заповедник под наблюдением матери. Молодые ирбисы по-прежнему много играют и бегают, несмотря на то, что они почти взрослые», — рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Снежный барс, также известный как ирбис (лат. Uncia uncia) — вид, включенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, подвергающимся угрозе исчезновения.

По оценкам биологов, численность ирбисов в России на сегодняшний день не превышает 90 особей, из которых девять особей постоянно проживают в Саяно-Шушенском заповеднике. Сам заповедник находится в малодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края на левом берегу реки Енисей в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища. Животный мир здесь чрезвычайно разнообразен, почти 100 видов являются редкими, исчезающими и включенными в Красную книгу.

Ранее самка снежного барса с котятами напала на домашних коз и баранов на Алтае.