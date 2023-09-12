Врач назвала опасные последствия дефицита веса

Людям, у которых диагностируют дефицит веса, рекомендуется добавить в рацион каши, крупы, макароны, выпечку, фрукты, авокадо, семечки, а также жирную рыбу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«Дефицит массы тела диагностируют при индексе массы тела (ИМТ) менее 18,5. ИМТ можно расcчитать по специальной формуле: вес (в кг) разделить на рост (в м), возведенный в квадрат. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые позволяют это сделать», — объяснила она.

Нормальный вес необходимо поддерживать, чтобы избежать развития таких состояний, как: снижение иммунитета и частые воспалительные процессы; быстрая утомляемость и снижение работоспособности; депрессии, нервные срывы и раздражительность; мышечная слабость – саркопения; снижение выработки стероидных гормонов и, как следствие, развитие бесплодия как у мужчин (снижение выработки сперматозоидов), так и у женщин (нарушение менструального цикла); прогрессирование хронических заболеваний; нарушение фосфорно-кальциевого обмена — длительный дефицит массы тела может привести к остеопорозу, переломам костей.

«Основными причинами дефицита массы тела служат заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит с нарушением секреторной функции, дисбиоз кишечника), эндокринные заболевания (декомпенсированный сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, гиперфункция щитовидной железы), глистные и паразитарные заболевания, дисбаланс в поступлении и расходе килокалорий, психологические нарушения», — добавила эксперт.

По словам медика, если вы страдаете дефицитом массы тела, то это повод обратиться к врачу эндокринологу и гастроэнтерологу.

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