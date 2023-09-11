Житель Подмосковья сделал возлюбленной необычное предложение руки и сердца

Житель Московской области сделал необычное предложение руки и сердца возлюбленной. Видеозапись романтического предложения опубликовал Telegram-канал Mash.

Все произошло в подмосковном Путилково. Молодой мужчина купил букет, нанял аккордеониста и арендовал подъемник, который доставил их к окну будущей невесты, проживающей на пятом этаже. На кадрах юноша стучится в окно возлюбленной, музыкант в это время играет на аккордеоне, а избранница молодого человека дает согласие на предложение под одобрительные крики друзей жениха, которые ожидают под окнами дома.

Ранее россиянин предложил возлюбленной руку и сердце в рейсовом автобусе.