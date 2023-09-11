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В Югре водитель автобуса, сломавший нос подростку, ответит за это в суде

СК Сургута возбудил дело в отношении водителя автобуса, сломавшего нос подростку

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В отношении 37-летнего водителя маршрутного автобуса из Сургута возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровья» — мужчина избил несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел 9 сентября на остановке «42 микрорайон». После словесной перепалки с 16-летним подростком водитель автобуса покинул свое кресло и избил юношу. Подростку потребовалась помощь медиков — ему диагностировали тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Новороссийске водитель маршрутки с сообщником избили пассажира.

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