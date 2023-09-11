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Нижегородские врачи прооперировали ребенка с ручкой от велосипедного тормоза в ноге

Нижегородские врачи спасли мальчика с ручкой от велосипедного тормоза в бедре

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Нижегородская областная детская клиническая больница

Врачи областной детской клинической больницы в Нижнем Новгороде прооперировали семилетнего мальчика с ручкой тормоза в ноге. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали медики, мальчик получил травму при падении с велосипеда. Металлическая ручка тормоза, на которую приземлился ребенок, пробила ему одежду, вошла в бедро, а затем отломилась.

Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу, где врачи провели ему экстренную операцию.

В больнице травму ребенка назвали «уникальной», так как мальчик чудом не повредил при падении ни крупные сосуды, ни нервы бедра.

Сейчас школьник чувствует себя удовлетворительно.

Ранее на Сахалине хирурги удалили куриную кость из кишечника пациентки.

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