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Студенток курганских колледжей, родивших во время учебы, переведут на бюджет

В Кургане студенток колледжей, родивших во время учебы, переведут на бюджет

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Shutterstock

Правительство Курганской области подготовило региональную программу, которая, по мнению властей, должна улучшить демографическую ситуацию в регионе. Среди прочего в документе есть пункт о переводе на бюджет учащихся колледжей, которые забеременели и родили, будучи студентками. Об этом сообщает kp.ru.

По информации СМИ, речь идет о студентках, которые станут матерями во время обучения в колледже. Власти предлагают переводить их на бюджетные места после того, как женщины вернутся к учебе после академического отпуска.

Программу разрабатывает депздрав области при участии Курганской епархии. Она нацелена на то, чтобы молодые родители получали больше материальной и психологической поддержки и реже задумывались об абортах.

Ранее во ВЦИОМ назвали главную причину, по которой россиянки отказываются рожать детей.

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