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Полицейский напал на мужчину, обидевшего его мать на свадьбе

В Астрахани полицейский выстрелил в мужчину, обидевшего его мать

В Астрахани полицейский напал на обидчика его матери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 9 сентября в кафе «Тарантино». Мать полицейского была гостьей, приглашенной на свадьбу, которая проходила в кафе. Под конец вечера женщина вступила в словесную перепалку с соседом по столу, которая закончилась тем, что она плеснула в лицо мужчине содержимым из своего бокала. Тот в ответ бросил ей в лицо рюмку — этот момент попал на камеру. У женщины на лице проступила кровь.

В этот момент на праздник приехал сын потерпевшей, который работает полицейским. Увидев кровь на лице матери, он отыскал обидчика и попросил объяснить его поступок. Мужчина не захотел разговаривать и ударил правоохранителя по лицу. Полицейский достал травматический пистолет и выстрелил обидчику в ногу. Того на «скорой» увезли в больницу. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее в Пермском крае участковый выстрелил в дебошира, который избил собственную мать.

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