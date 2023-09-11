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Россиянам станет доступно еще одно экзотическое туристическое направление

Власти Хайнаня планируют открыть прямой рейс из Москвы до конца года

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Depositphotos

До конца года россияне смогут отправляться на отдых на остров Хайнань прямым рейсом из Москвы, рассказал глава управления по туризму города Санья Альберт Ип, передает РИА Новости.

Он сообщил, что с 1 июля начал работу терминал аэропорт Саньи, и выразил надежду, что в этом году удастся открыт прямой рейс.

«Планируем, что это может произойти в конце года», — сказал эксперт на мероприятии, посвященном возвращению Хайнаня на российский рынок.

Ип уточнил, что пока информации об авиакомпании, которая будет осуществлять авиаперевозки, нет.

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, для отдыха в бархатный сезон россияне чаще всего рассматривают Стамбул. Двумя другими востребованными направлениями для туристов из России стали Ереван и Рим.

Самыми же популярными у россиян внутренними направлениями для летнего отдыха в этом году стали Минеральные воды и Крым, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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