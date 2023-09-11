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В Минэкономразвития объяснили, для чего создаются особые экономические зоны

Дмитрий Вахруков: ОЭЗ стали региональными точками притяжения инвестиций

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Целью создания особых экономических зон (ОЭЗ) является не просто привлечение инвестиций, а их использование для дальнейшего экономического роста. Об этом на сессии «Эволюция преференциальных режимов в России» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В рамках мероприятия участники поделились мнениям о том, как можно обеспечить наилучшие условия для бизнеса в России и какие изменения действующих преференциальных режимов нужно провести на Дальнем Востоке.

«В целом у нас системных особых экономических зон 50. Они расположены во всех регионах страны, во всех федеральных округах. Это льготы, качественная инфраструктура, администрирование, земля — все, что привлекает инвесторов», — сказал Вахруков.

Также замминистра отметил, что особые экономические зоны стали региональными точками притяжения инвестиций, а преференциальные режимы создаются в формате компактных и концентрированных площадок.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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