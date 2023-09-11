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На сессии ВЭФ обсудили новую модель мировой расчетной валюты

В ЕЭК предложили развивать расчеты в цифровых нацвалютах

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Развитие международных расчетов в цифровых национальных валютах является очень перспективным направлением. Об этом на сессии «Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

На сессии обсудили мировую валютно-финансовую систему. По словам экономиста, нынешняя система несправедлива и уязвима.

Глазьев отметил, что мир уже отказывается от доллара и евро в качестве мировых валют. Ранее ЕАК предлагал введение новой мировой расчетной валюты, которая была бы привязана к национальным валютам стран-участниц и корзине биржевых товаров.

«Модель, которую мы разработали с коллегами, ведет к высокой устойчивости именно потому, что одним из её оснований является корзина биржевых товаров, которые мы производим и потребляем», — объяснил он.

Глазьев подчеркнул, что дальнейшее развитие расчетов в нацвалютах в цифровой форме является очень перспективным направлением в будущем.

По его словам, сейчас практически все ведущие страны приступили к созданию цифровых аналогов своих валют.

«Если ведущие страны мира или по меньшей мере страны БРИКС договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих национальных валют в цифровой форме, то тогда на цифровых биржах несколько сотен брокеров приведут эти валюты к равновесному соотношению, и мы могли бы их использовать. Я думаю, это произойдет», — сказал министр ЕЭК.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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ВЭФ-2023
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