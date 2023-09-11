Замминистра экономразвития заявил о росте ВВП Евразийского экономического союза

За шесть месяцев 2023 года ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на сессии «Санкции как возможность для развития» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Также он отметил, что странам ЕАЭС прогнозировали падение совокупного ВВП до 3% в по итогам 2022 года.

Вольвач подчеркнул, что по итогу по реальным цифрам удалось выйти на сокращение в два раза меньше. «Мы демпфировали это сокращение, в том числе за счет тех самых интеграционных процессов, которые мы активно развиваем», — сказал замминистра.

При этом он уточнил, что ряд стран союза в прошлом году показали выдающуюся динамику роста экономики. Так, по его словам, ВВП Армении вырос более чем на 12% в годовом выражении, а рост ВВП Казахстана составил более чем 3% год к году.

«Что касается этого года, то мы уже вышли на траекторию стабильного роста ВВП ЕАЭС — на 1,8% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — добавил Вольвач.

Кроме того, замминистра экономразвития подчеркнул, что взаимная торговля стран ЕАЭС в 2022 году выросла на 14%, а в первом полугодии текущего года — еще на 11% год к году.

Также он обратил внимание на то, что санкционное давление, которое было еще год назад массированным, на сегодняшний день становится избирательным.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.