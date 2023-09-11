Более 2680 человек погибли из-за землетрясения в Марокко

Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко увеличилось до 2681 человека. Об этом сообщает Hespress со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Также по уточненным данным число получивших ранения жителей Марокко возросло до 2501 человека. При этом, по данным МВД Марокко, 2530 жертв землетрясения уже похоронили. Сейчас в стране продолжаются спасательные работы с участием сотрудников служб из иностранных государств.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша.

По данным специалистов, землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. В Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят достаточно редко.

МВД Марокко предупреждало, что разборы завалов и поиск людей продолжаются до сих пор и данные могут регулярно меняться.

Землетрясение на юге Марокко нанесло существенный ущерб известным музеям и их коллекциям. Серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид.

Ранее власти Марокко объявили траур из-за землетрясения.