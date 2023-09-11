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В Рунете запустили подкаст о современном образовании

Россиянам расскажут о цифровых технологиях в образовании

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Pexels

Команда учебного профиля Сферум в VK Мессенджере запустила подкаст о цифровых технологиях в образовании «Учитель нашего времени». Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Раз в две недели его ведущие – издатель медиа про образование и воспитание детей «Мел» Надежда Папудогло и учитель английского языка и блогер Андрей Федотов – будут обсуждать с гостями, как с приходом цифровизации меняется школа и чем образованию могут помочь технологии», — говорится в сообщенни.

Как отметили авторы проекта, участниками дискуссии станут педагоги и другие эксперты в сфере образования. Так, гостем первого эпизода стал директор школы «Сколка» Дмитрий Фишбейн. Ведущие подкаста побеседовали с ним о том, какое место в школе занимает цифровизация. Также они обсуждают вопросы, которые беспокоят большинство учителей и родителей, в частности, зачем в школах цифровизация и как увлечь ребенка учебой, если он все время в телефоне.

«Сферум прикладывает значительные усилия для развития в России цифровой среды в сфере образования, чтобы технологии помогали делать учебный процесс интереснее и эффективнее. К новому учебному году команда Сферума запустила подкаст, в котором эксперты могут поделиться своим мнением по наиболее важным вопросам цифровизации образования. Надеюсь, что наш проект будет полезен как педагогам, так и родителям учеников», — заявил руководитель сервиса Сферум, VK Рубен Акопов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что открылась регистрация на всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», который в этом году проходит при поддержке VK Education. К старту состязания на платформе VK Mini Apps запущено мини-приложение, в котором школьники и все желающие могут проверить свою читательскую грамотность.

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