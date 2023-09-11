Опубликовано меню ресторана на ВЭФ

Российская сторона учитывает гастрономические вкусы гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) из разных стран. Меню опубликовало издание NEWS.ru.

На завтрак участникам форума во Владивостоке предлагают «Шакшуку» за 1,5 тыс. рублей и «Поке с тунцом» за 2,5 тыс. рублей. Кроме того, в утреннем меню «Каша из цельной пшеничной крупы с соленой карамелью и ягодами» (стоимостью 990 рублей) и «Воздушные оладьи с кленовым сиропом и лесными ягодами» по цене 1,2 тыс. рублей. Иностранным участникам предложат картофельные драники с лососем и козьим сыром (1,8 тыс. рублей) и русские блинчики с сырным муссом и черной икрой за 3,9 тыс. рублей.

Среди обеденных закусок — «Коллекция черной икры с хрустящими тостами» за 12 тыс. рублей и «Бриошь с фуа-гра» за 4,9 тыс. рублей. Чуть более 4 тыс. рублей стоит «Тиан из крымского краба», а «Севиче из гребешков» дешевле примерно на тысячу рублей. «Тигровые креветки» участникам форума предлагают за 2,6 тыс. рублей.

В списке горячих блюд — «Лангустины на гриле» за 4,6 тыс. рублей, «Томатный суп с тихоокеанскими морепродуктами» за 3,9 тыс. рублей и «Уха с перловкой», стоимостью 1,9 тыс. рублей.

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