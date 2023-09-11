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Опубликовано меню ресторана на ВЭФ

Российская сторона удовлетворяет гастрономические вкусы гостей ВЭФ всех стран

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Российская сторона учитывает гастрономические вкусы гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) из разных стран. Меню опубликовало издание NEWS.ru.

На завтрак участникам форума во Владивостоке предлагают «Шакшуку» за 1,5 тыс. рублей и «Поке с тунцом» за 2,5 тыс. рублей. Кроме того, в утреннем меню «Каша из цельной пшеничной крупы с соленой карамелью и ягодами» (стоимостью 990 рублей) и «Воздушные оладьи с кленовым сиропом и лесными ягодами» по цене 1,2 тыс. рублей. Иностранным участникам предложат картофельные драники с лососем и козьим сыром (1,8 тыс. рублей) и русские блинчики с сырным муссом и черной икрой за 3,9 тыс. рублей.

Среди обеденных закусок — «Коллекция черной икры с хрустящими тостами» за 12 тыс. рублей и «Бриошь с фуа-гра» за 4,9 тыс. рублей. Чуть более 4 тыс. рублей стоит «Тиан из крымского краба», а «Севиче из гребешков» дешевле примерно на тысячу рублей. «Тигровые креветки» участникам форума предлагают за 2,6 тыс. рублей.

В списке горячих блюд — «Лангустины на гриле» за 4,6 тыс. рублей, «Томатный суп с тихоокеанскими морепродуктами» за 3,9 тыс. рублей и «Уха с перловкой», стоимостью 1,9 тыс. рублей.

11 сентября стало известно, что участники ВЭФ смогут купить памятную монету с изображением Цоя в офисе Сбера.

Ранее McDonald's выпустил коллекцию лаков для ногтей по мотивам своих соусов.

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ВЭФ-2023
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