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Скакавшая босиком по автомобилям в Шереметьево бортпроводница госпитализирована

У скакавшей босиком в Шереметьево бортпроводницы был нервный срыв

Бортпроводница одной из российских авиакомпаний, которую задержали в Шереметьево из-за странного поведения, пережила нервный срыв. Об этом сообщает MSK1.RU.

По данным источника, перед произошедшим девушке позвонили. Бортпроводнице сказали что ее муж, находящийся на СВО, стал жертвой боевых действий.

Введенная в заблуждение девушка пережила нервный срыв, попала при этом на видео и была задержана. Позже выяснилось, что с мужчиной все в порядке.

«Физически с ней сейчас все в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией. Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители. С детками все хорошо», — рассказала родственница бортпроводницы.

Очевидцы засняли, как девушка в красном платье смеется, подпрыгивает и беспорядочно перемещается по улице. По словам очевидцев, она также запрыгивала на машины. Видео появилось в соцсетях 6 сентября.

Ранее стюардесса перенесла инсульт и остановку сердца на борту самолета на высоте 10 тысяч метров.

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