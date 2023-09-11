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Всероссийский атаман отметил высокую активность казаков на выборах

Более 110 тысяч казаков приняли участие в голосовании

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Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Более 110 тыс. бойцов из реестровых войсковых казачьих обществ, расположенных на территории 77 регионов страны, приняли участие в голосовании за представителей власти разных уровней, сообщается на портале всероссийского казачьего общества.

Атаман всероссийского казачьего общества, зампред комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда отметил высокую активность казаков — не только в роли избирателей, но и в обеспечении охраны общественного порядка на участках.

Он сообщил, что около 12 тыс. казаков всероссийского казачьего общества несли службу наряду с сотрудниками полиции, Росгвардии и МЧС.

По его словам, казаки Кубани, Дона, Крыма, Терека, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальнего Востока, в числе которых немало героев спецоперации, «по-государственному» ответственно подошли к участию в выборах.

«Казаки берут на себя гражданскую ответственность за сделанный выбор и ждут такой же ответственности со стороны избранных представителей власти», — сказал Николай Долуда.

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