Суд продлил арест предполагаемому администратору «Кремлевской прачки»

Тверской суд Москвы продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, согласно сообщениям СМИ, является администратором Telegram-канала «Кремлевская прачка». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: продлить обвиняемым Полякову, Санину и Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря», — приводит агентство слова судьи.

Бывшего полковника ФСБ, предполагаемого администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief Полякова задержали 14 июля. Его заподозрили в вымогательстве у высокопоставленных политиков и крупных бизнесменов 40 млн рублей.

В конце мая суд назначил наказание трем бывшим администраторам Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. руб. у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа. Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко получили по восемь лет колонии строгого режима.

Ранее в суде назвали компанию, у которой вымогал деньги возможный администратор «Кремлевской прачки».