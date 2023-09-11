В Петербурге почти 250 человек отравились едой из доставки

В Петербурге число отравившихся едой Greenbox из сервиса доставки «Самокат» достигло 248 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по городу.

С острой кишечной инфекцией в больницах города сейчас находятся 129 пациентов, из них двое детей. При этом у 28 пострадавших обнаружена сальмонелла.

Управление надзорной службы заявило о готовности защитить пострадавших в результате отравления продукцией Greenbox в суде, а также помочь отравившимся составить досудебную претензию к производителю пищевой продукции и сервису доставки.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора по Петербургу, эпидемиологическое расследование продолжается. Ведомство составило протокол о временном запрете деятельности Greenbox с 8 сентября.

Ранее фигурантам дела об отравлении шаурмой в Курской области назначили домашний арест.