Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гость обокрал невесту во время свадьбы в Москве

Shot: в Москве у невесты украли 200 тысяч рублей во время свадьбы

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

В Москве гость ограбил невесту во время банкета в ресторане. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

31-летняя женщина вместе с женихом и гостями отмечала свадьбу в ресторане «Хаят» на Краснодарской улице в Москве. Все конверты с деньгами, которые дарили друзья и родственники, невеста складывала в свою сумочку, которую оставила на летней веранде ресторана.

После завершения банкета женщина обнаружила, что из ее сумки пропали 200 тысяч рублей, 150 тысяч рублей из них были подарены, еще 50 тысяч рублей лежали в кошельке невесты. Молодожены обратились в полицию и сообщили, что подозревают в краже одного из гостей, его разыскивают правоохранители.

Ранее родственница жениха ограбила молодоженов на свадьбе и сожгла похищенные деньги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях