Гость обокрал невесту во время свадьбы в Москве

В Москве гость ограбил невесту во время банкета в ресторане. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

31-летняя женщина вместе с женихом и гостями отмечала свадьбу в ресторане «Хаят» на Краснодарской улице в Москве. Все конверты с деньгами, которые дарили друзья и родственники, невеста складывала в свою сумочку, которую оставила на летней веранде ресторана.

После завершения банкета женщина обнаружила, что из ее сумки пропали 200 тысяч рублей, 150 тысяч рублей из них были подарены, еще 50 тысяч рублей лежали в кошельке невесты. Молодожены обратились в полицию и сообщили, что подозревают в краже одного из гостей, его разыскивают правоохранители.

Ранее родственница жениха ограбила молодоженов на свадьбе и сожгла похищенные деньги.