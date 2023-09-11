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В Москве нейрохирурги провели сложную операцию младенцу с опухолью мозга

В Москве хирурги удалили опухоль мозга новорожденному

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Российская детская клиническая больница (РДКБ)/VK

Нейрохирурги Российской детской клинической больницы успешно прооперировали младенца с опухолью головного мозга. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Серьезный диагноз мальчику из Владимира поставили спустя месяц после рождения, у ребенка длительное время не проходила желтуха. В ходе обследования медики обнаружили опухоль в головном мозге новорожденного.

Для дальнейшего обследования и лечения ребенок был направлен в нейрохирургическое отделение Российской детской клинической больницы, за три недели новообразование увеличилось почти вдвое. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Шаг за шагом мы отделили опухоль от здоровых тканей и полностью ее удалили. Нам удалось избежать осложнений, травматизации здорового мозгового вещества и какой-либо кровопотери. Все вмешательство заняло у нас 3,5 часа. Результаты гистологического исследования показали, что опухоль была пилоидной астроцитомой низкой степени злокачественности, поэтому проведение химио- или лучевой терапии не потребовалось», — рассказал Дмитрий Рещиков, врач нейрохирургического отделения.

На восьмые стуки после операции ребенка выписали на амбулаторное лечение, мальчик идет на поправку. Его состояние не вызывает у медиков опасений.

Ранее в Татарстане врачи удалили младенцу килограммовую опухоль.

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