Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников марафона

Oddity Central: в Мексике 11 тыс. марафонцев дисквалифицированы за использование машин

close
100%
Shutterstock

В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников марафона, пишет Oddity Central. Все они подозреваются в использовании транспорта во время забега.

Как пишут СМИ, всего в марафоне в Мехико приняли участие 30 тысяч спортсменов. По итогам забега 11 тысяч человек были дисквалифицированы по подозрению в мошенничестве: по мнению организаторов, эти люди использовали транспорт на различных участках дистанции.

«Институт спорта Мехико сообщает, что он приступит к выявлению тех случаев, когда участники марафона в Мехико продемонстрировали неспортивное поведение. Их результаты будут аннулированы», — говорится в заявлении.

Некоторые из дисквалифицированных бегунов оспорили обвинения, заявив, что трекеры, которые им выдали на старте, были неисправны, но организаторы уверены в своей правоте и пообещали наказать виновных.

Ранее эксперт рассказала, как пробежать марафон и не навредить своему здоровью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях