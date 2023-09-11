В Мексике дисквалифицировали 11 тысяч участников марафона, пишет Oddity Central. Все они подозреваются в использовании транспорта во время забега.

Как пишут СМИ, всего в марафоне в Мехико приняли участие 30 тысяч спортсменов. По итогам забега 11 тысяч человек были дисквалифицированы по подозрению в мошенничестве: по мнению организаторов, эти люди использовали транспорт на различных участках дистанции.

«Институт спорта Мехико сообщает, что он приступит к выявлению тех случаев, когда участники марафона в Мехико продемонстрировали неспортивное поведение. Их результаты будут аннулированы», — говорится в заявлении.

Некоторые из дисквалифицированных бегунов оспорили обвинения, заявив, что трекеры, которые им выдали на старте, были неисправны, но организаторы уверены в своей правоте и пообещали наказать виновных.

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