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В Москве 94-летний генерал-полковник ради внучки отдал мошенникам 635 тысяч рублей

Baza: в Москве мошенники украли 635 тысяч рублей у 94-летнего генерал-полковника

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Depositphotos

В Москве мошенники похитили больше полумиллиона у 94-летнего экс-начальника Политуправления Центральной группы войск СССР. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, инцидент произошел 9 сентября. Генерал-полковнику позвонила якобы его внучка, которая заявила, что попала в ДТП. После этого трубку передали липовому полицейскому — он убедил москвича, что его родственнице может грозить лишение свободы и предложил решить этот вопрос за 1,5 млн рублей.

Такой суммы у пенсионера не было, и злоумышленники согласились на меньшее. Генерал-полковник собрал все свои накопления в размере 635 тысяч рублей и передал курьеру.

Через некоторое время он связался со своей внучкой и она сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пожилой мужчина обратился в полицию — возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Первомайске аферисты выманили у пожилой женщины более 12 миллионов рублей.

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