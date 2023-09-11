В Москве после реставрации открылись два исторических зала Сандуновских бань

Завершилась реставрация двух исторических залов Сандуновских бань. Речь идет о холлах первого мужского и высшего женского разрядов — помещений, куда входит холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная, сообщается на сайте mos.ru.

«Сандуновские бани, старейшие и самые знаменитые из сохранившихся до нашего времени бань, впервые распахнули свои двери в 1808 году. На протяжении более чем двух столетий они сохраняют свою историческую функцию и являются точкой притяжения для многих поколений москвичей. К 215-летию завершилась реставрация холлов мужского и женского разрядов. Специалистами проделана огромная работа, которая заняла 1,5 года», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Вход в женские разряды и холл первого мужского разряда спроектированы как зеркальные отражения друг друга. Их отличают массивные лестницы, высокие потолки, колонны и узорная плитка на полу. Архитектурные элементы содержат отсылку к искусству Древней Греции.

Под многочисленными слоями краски и штукатурки художники-реставраторы обнаружили яркие цветовые акценты. В кессонах потолков чередовались помпейский красный и разбеленный ультрамариновый. Мелкие кессоны внутри окрашены в брусничный цвет, также есть охристый кант снаружи.

Во время реставрации открылся не только исторический цвет, но и множество изображений мифологических персонажей и флористических узоров.

Помимо этого, в холлах воссоздали три мозаичных панно. Также открылось пространство первого мужского общественного разряда. Это место, где все гости пользуются общими залами и ходят в одну парную. Специалисты восстановили исторические интерьеры 1896 года по архивным материалам.