Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве после реставрации открылись два исторических зала Сандуновских бань

В Москве завершили реставрацию двух исторических залов Сандуновских бань

close
100%
Mos.ru

Завершилась реставрация двух исторических залов Сандуновских бань. Речь идет о холлах первого мужского и высшего женского разрядов — помещений, куда входит холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная, сообщается на сайте mos.ru.

«Сандуновские бани, старейшие и самые знаменитые из сохранившихся до нашего времени бань, впервые распахнули свои двери в 1808 году. На протяжении более чем двух столетий они сохраняют свою историческую функцию и являются точкой притяжения для многих поколений москвичей. К 215-летию завершилась реставрация холлов мужского и женского разрядов. Специалистами проделана огромная работа, которая заняла 1,5 года», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Вход в женские разряды и холл первого мужского разряда спроектированы как зеркальные отражения друг друга. Их отличают массивные лестницы, высокие потолки, колонны и узорная плитка на полу. Архитектурные элементы содержат отсылку к искусству Древней Греции.

Под многочисленными слоями краски и штукатурки художники-реставраторы обнаружили яркие цветовые акценты. В кессонах потолков чередовались помпейский красный и разбеленный ультрамариновый. Мелкие кессоны внутри окрашены в брусничный цвет, также есть охристый кант снаружи.

Во время реставрации открылся не только исторический цвет, но и множество изображений мифологических персонажей и флористических узоров.

Помимо этого, в холлах воссоздали три мозаичных панно. Также открылось пространство первого мужского общественного разряда. Это место, где все гости пользуются общими залами и ходят в одну парную. Специалисты восстановили исторические интерьеры 1896 года по архивным материалам.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях