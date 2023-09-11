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Выставка об отношении человека к природе и космосу пройдет в Москве

В Москве пройдет фестиваль научного искусства

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Mos.ru

В Москве пройдет фестиваль научного искусства «Частоты», в рамках которого будут затронуты темы роли человека и его отношения к природе и космосу, сообщается на сайте mos.ru.

Фестиваль начнется 21 сентября с выставки «Частоты 4.0. Звездный храм» в галерее «Ходынка». Гостям представят один из ключевых арт-объектов — интерактивную инсталляцию «Базаров Лаб».

В экспозиции объединены мультимедийные проекты художников, связанные с искусственным интеллектом и нейронауками, артефакты из фондов хранилища Биологического музея имени К.А. Тимирязева, исследования лаборатории Сколтеха и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.

Выставка представляет собой результат сотрудничества группы кураторов, художников и ученых. Планируется сопроводительная программа в формате лекций, мастер-классов, образовательных конференций и круглых столов с участием ученых, студентов технологических профильных вузов и современных художников.

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