В Белоруссии задержали работавших на Киев диверсантов при попытке взорвать железную дорогу

Комитет государственной безопасности Белоруссии выявил и задержал на территории страны три боевые ячейки, которые работали на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает «БелТА».

По данным КГБ, эти ячейки готовили диверсии на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у злоумышленников изъяли взрывчатку и детонаторы.

Один из фигурантов сам связался с СБУ, после чего привлек своего бывшего коллегу для осуществления диверсии на станции в Столбцовском районе. План мужчины провалился, поскольку обоих задержали сотрудники Комитета госбезопасности.

Попыткой подрыва ж/д в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения задуманного он привлек двух белорусов, у которых были навыки в минно-взрывном деле. И в этом случае взрыв предотвратили сотрудники КГБ.

Задержанный украинец, который незаконно пересек границу Белоруссии, оставил на территории республики крупный арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой.

Все задержанные в настоящее время находятся в СИЗО КГБ, где дают признательные показания.

В конце июня замначальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек заявлял, что Белоруссия обладает возможностями для своевременной нейтрализации угрозы вооруженного вторжения на свою территорию радикалов, которые проходят подготовку за рубежом.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.