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Политолог оценил результаты губернаторской гонки в Хакасии

Политолог считает, что развитие Хакасии будет зависеть от Верховного Совета

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Elena Mayorova/Global Look Press

Победа Валентина Коновалова на выборах в Хакасии при отсутствии главного конкурента ставит под сомнение полученный результат. Об этом заявил президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Уверенное большинство, которое получила «Единая Россия» на выборах в Верховный Совет и горсовет Абакана, говорит о том, что, если бы Сергей Сокол не заболел, исход губернаторской кампании и результаты по партийным спискам могли быть совершенно иными», — приводит его слова «Пульс Хакасии».

По мнению политолога, значительная часть сторонников «Единой России» просто не пришла на избирательные участки. Поэтому на выборах такого уровня была достаточно низкая явка, считает он.

Также Минченко отметил и реакцию избирателей на смену партийной ориентации некоторыми кандидатами.

«Ставка на переход Штыгашева из «Единой России» в КПРФ не сработала – по своему одномандатному округу он получил вотум недоверия. Люди не любят перебежчиков. Это нужно учесть на будущее тем, кто планирует курсировать между партиями в зависимости от ситуации», – сказал эксперт.

Также политолог выразил уверенность, что «Единая Россия» выполнит свою стратегию социально-экономического развития регион.

«Программа достаточно серьезная. И она уже заявлена на самом высоком уровне. Политическая воля со стороны региона в виде обновленного Верховного Совета, позволит выполнить ее, несмотря на позицию регионального правительства», — заключил Минченко.

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