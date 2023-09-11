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Три машины загорелись на парковке в Подмосковье

МЧС: три автомобиля загорелись на парковке в Подольске

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В городском округе Подольск Московской области загорелись три автомобиля, которые были припаркованы на открытой площадке на улице Правды. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что подразделения спасателей приступили к тушению возгорания. О причинах инцидента не уточняется. По данным телеканала, пожар распространился на три легковых автомобиля, гараж и сарай. Пожарным бригадам удалось локализовать пламя на площади в 78 квадратных метров. Местные жители уточняют, что пожар произошел вблизи местного отделения ГИБДД.

8 сентября в Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в подмосковном Дмитрове произошел пожар в торгово-складском здании. В ведомстве уточняли, что горел металлический ангар на площади 750 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек. По предварительной информации пострадавших не было.

11 сентября сообщалось, что у учащейся школы №8 в подмосковном Дмитрове в руках самовоспламенился смартфон, когда она играла в онлайн-шутер PUBG Mobile.

Ранее в Краснодаре пожар на площади 700 квадратных метров попал на видео.

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