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Жительница Сахалина оказалась на операционном столе из-за куриной кости

На Сахалине хирурги удалили куриную кость из кишечника пациентки

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Минздрав Сахалинской области/VK

Проглоченная куриная кость стала причиной экстренной операции жительницы Охи, женщина четыре дня мучилась от сильных болей в животе. Об этом сообщает Минздрав Сахалинской области на официальной странице во «ВКонтакте».

В Охинскую больницу обратилась женщина с жалобами на острые боли в области живота, в ходе обследования медики обнаружили у нее в кишечнике инородное тело длиной 4 см, оказалось, что это куриная кость. Пациентка рассказала, что мучается от боли уже четвертые сутки.

«Мы приняли решение провести открытую операцию. Обнаружить маленький предмет в кишечнике было сложно, операция длилась почти три часа. Пришлось выполнять резекцию пораженного участка кишечника», — сообщил заведующий хирургическим отделением Охинской ЦРБ Андрей Мерена.

Женщина все еще находится в больнице, ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

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