Уголовное дело возбуждено после нападения подростка с ножом в школе Ростовской области

В отношении 15-летнего подростка, напавшего с ножом на сотрудников школы в хуторе Красный Десант Ростовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, утром 11 сентября 2023 года 15-летний подросток, надев маску и вооружившись кухонным ножом, пытался войти в здание школы. На входе ему оказали сопротивление сотрудники образовательного учреждения и пожилой мужчина, который привел внучку на занятия.

Нападавшего удалось задержать, он успел ранить трех взрослых, один из пострадавших госпитализирован с ножевым ранением спины. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Занятия в образовательном учреждении приостановлены.

Ранее в Самарской области мужчина поджег два дома и напал с ножом на полицейских.