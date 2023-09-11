В Петербурге врачи успешно прооперировали прищемившего пальцы дверью ребенка

В Петербурге ребенок находится под наблюдением врачей после того, как ему оторвало пальцы в одном из ТЦ города. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Медики пришили пятилетнему мальчику пальцы, но остается вероятность того, что они могут не прижиться.

Инцидент произошел в торговом центре на Пулковском шоссе. Ребенок захотел в туалет, но все кабинки были заняты, поэтому родители повели ребенка в кабинку для инвалидов.

Мальчик просунул руку в дверь, чтобы зайти, но женщина внутри захлопнула дверь, отрубив два пальца пострадавшему. После этого она накричала на родителей за то, что ее потревожили, и ушла. Приехавшие на место медики диагностировали неполную травматическую ампутацию левой руки.

Ранее в Нижнем Новгороде ребенку пришили руку, которую ему оторвало стиральной машинкой.