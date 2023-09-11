Школьник сломал позвоночник на занятиях по акробатике в Волгоградской области

В городе Фролово Волгоградской области 10-летний мальчик упал на занятии по акробатике и получил перелом позвоночника. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 22 мая. Школьник пришел на занятие по акробатике в городском дворце культуры чуть раньше начала. Мальчик забрался на гимнастическое кольцо, подвешенное на стальном тросе — он оборвался, и ребенок упал с высоты 1,3 метра.

Обрыв троса произошел из-за длительной эксплуатации и износа материала, отмечает ведомство. При падении школьник получил компрессионный перелом позвоночника — пол не был оборудован специальным амортизирующим покрытием.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Новосибирске 6-летний мальчик сломал ногу, упав в колею на детской площадке.