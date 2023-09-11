Стали известны самые популярные у туристов нацпарки в России

Спрос на посещение особо охраняемых природных территорий в России со стороны туристов ежегодно растет. Об этом на оперативном совещании Председателя Правительства рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, передает телеканал «360».

«По итогам прошлого года количество посетителей особо охраняемых природных территорий увеличилось на 40% и достигло 14 млн человек. На 1 сентября текущего года мы зафиксировали уже около 10 млн человек», — сказала Абрамченко.

По ее словам, самыми популярными у туристов экологическими маршрутами стали Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье». Вице-премьер добавила, что, помимо развития экотуризма и создания безопасных и комфортных условий для пребывания на таких территориях, государству необходимо также обеспечить надежную защиту уникальных природных комплексов страны и минимизировать антропогенную нагрузку.

До этого Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России закончит работу над порядком определения рекреационной емкости национальных парков, а также правил участия в инвестиционных соглашениях для осуществления рекреационной деятельности до конца 2023 года.

Ранее в нацпарке «Земля леопарда» сообщили, что число амурских тигров стало самым большим в мире.