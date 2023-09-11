Названо оптимальное количество кружков для школьника

Ученику начальных классов следует посещать не более двух-трех кружков в неделю. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. При этом, по ее словам, в первом классе лучше не записывать ребенка на внешкольные занятия, особенно, если он не успевает в учебе.

«Когда мы видим, что ребенок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребенок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность. В первом классе лучше не торопиться, внедрить один кружок, если все нормально, вводим второй, но не более», — сказала Наумова.

Она подчеркнула, что любая внешкольная работа возможна только в том случае, если ребенок «тянет» школьную программу, успевает общаться со сверстниками, гулять и высыпаться.

Детский психолог Екатерина Маденко до этого отмечала, что школьник должен тратить на выполнение домашних заданий не более трех с половиной часов. По ее словам, в начальных классах родителям необходимо проверять у детей уроки и помогать им в их подготовке.

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